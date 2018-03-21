Социальные страницы
Курсы валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

В Раде раскритиковали инициативу Кабмина о разрыве экономического сотрудничества с РФ

НовостиПолитика    21.03.2018 - 12:46
Фото: Оксана Сыроид (УНИАН)
Фото: Оксана Сыроид (УНИАН)

Вице-спикер Верховной рады Сироид считает данное решение "имитацией"

Постановление Кабинета министров Украины о прекращении экономического сотрудничества с Российской Федерацией является имитацией. Об этом в кулуарах парламента заявила вице-спикер Верховной рады, нардеп от "Самопомичи" Оксана Сыроид, передает корреспондент РБК-Украина.

"Постановление о прекращении действия программы экономического сотрудничества Украины и России - это очередная имитация процесса. Мы такие постановления принимаем здесь каждую неделю: то осудить какие-то действия, то предложить правительству прекратить какое-то сотрудничество и так далее. Где решения?", - заявила Сыроид.

Она также отметила, что между странами до сих пор не прекращены дипломатические отношения, не введен визовый режим, а также действуют некоторые двусторонние соглашения.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина прекратила действие программы экономического сотрудничества с Российской Федерацией. Прекращение действия данной программы является частью комплекса мер, направленных на противодействие агрессивной политике РФ.

 

В США предложили усилить борьбу с российской пропагандой
Теги: Российская Федерация, экономика, сотрудничество
"Рука до локтя у коллектора просто висела": появились новые детали взрыва в киевской многоэтажке
В Сумах ребенок попал в реанимацию из-за отравления комнатным растением
"Ба-бах": Савченко эпично потроллила депутатов (видео)
"Никита, твоей мамы больше нет": появились новые детали о жутком убийстве женщины под Киевом
On Top