Разрыв между рейтингом Порошенко и Зеленского сократился, - опрос

Если бы президентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, наибольшую поддержку получили бы Владимир Зеленский и Петр Порошенко. Среди тех, кто определился и будет голосовать, 26,7% готовы поддержать Владимира Зеленского, 19,6% - Петра Порошенко.

Во втором туре разрыв между Порошенко и Зеленским по сравнению с голосованием в 2019 году существенно сократился. Владимира Зеленского готовы поддержать 56,3% от тех, кто определился и придет голосовать, Петра Порошенко - 43,7%.

За Юлию Тимошенко готовы проголосовать 10,1%, за Юрия Бойко - 9,7%. Игоря Смешко - 7,5%, Владимира Гройсмана - 4,5%, Евгения Мураева - 3%, Олега Ляшко - 2,7%, Дмитрия Разумкова - 2,5%, Виктора Медведчука - 2,2%, Виталия Кличко - 1,3%

В рейтинге политических партий среди тех, кто определился и будет голосовать, партию "Слуга народа" готовы поддержать 22,7%, "Европейскую солидарность" - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, ВО "Батькивщина" - 10,8%, "Сила и Честь" - 6,4%.

Партии, которые не преодолевают 5%-й барьер: "Украинская стратегия Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальная партия Олега Ляшко - 3,1%, "Наши" - 1,9%, "Партия Шария" - 1,5%, "За будущее" - 1,1%, "Оппозиционный блок" - 0,9%.

Результаты репрезентативны на уровне всей страны по показателям возраста (старше 18 лет), пола, типа поселения (город/село) и разделения на области. Опрос не проводился в АР Крым и на неподконтрольной украинской власти части Донецкой и Луганской областей. Всего было опрошено 2000 респондентов. Метод исследования: телефонное интервью с использованием планшетов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.