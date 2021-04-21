Розрив між рейтингом Порошенка і Зеленського скоротився, - опитування

Якби президентські вибори відбулися найближчої неділі, найбільшу підтримку отримали б Володимир Зеленський та Петро Порошенко. Серед тих, хто визначився і буде голосувати, 26,7% готові підтримати Володимира Зеленського, 19,6% - Петра Порошенка.

У другому турі розрив між Порошенком і Зеленським у порівнянні з голосуванням у 2019 році суттєво скоротився. Володимира Зеленського готові підтримати 56,3% від тих, хто визначився і прийде голосувати, Петра Порошенка - 43,7%.

За Юлію Тимошенко готові проголосувати 10,1%, за Юрія Бойка - 9,7%. Ігоря Смешка - 7,5%, Володимира Гройсмана - 4,5%, Євгенія Мураєва - 3%, Олега Ляшка - 2,7%, Дмитра Разумкова - 2,5%, Віктора Медведчука - 2,2%, Віталія Кличка - 1,3%

У рейтингу політичних партій серед тих, хто визначився і буде голосувати, партію "Слуга народу" готові підтримати 22,7%, "Європейську солідарність" - 20,4%, ОПЗЖ - 12%, ВО "Батьківщина" - 10,8%, "Сила і Честь" - 6,4%.

Партії, які не долають 5%-й бар’єр: "Українська стратегія Гройсмана" - 4,8%, ВО "Свобода" - 3,8%, "Голос" - 3,3%, Радикальна партія Олега Ляшка - 3,1%, "Наші" - 1,9%, "Партія Шарія" - 1,5%, "За майбутнє" - 1,1%, "Опозиційний блок" - 0,9%.

Результати репрезентативні на рівні всієї країни за показниками віку (старші 18 років), статі, типу поселення (місто/село) та поділу на області. Опитування не проводилось в АР Крим та на непідконтрольній українській владі частині Донецької та Луганської областей. Загалом було опитано 2000 респондентів. Метод дослідження: телефонне інтерв'ю САТІ з використанням планшетів. Статистична похибка вибірки не перевищує 2,4%.