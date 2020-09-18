Разрыв между Байденом и Трампом на выборах президента США увеличился, - опрос

Кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден опережает президента-республиканца Дональда Трампа на общенациональном уровне. Он выше в рейтингу среди американских избирателей на 9 процентных пунктов.

Об этом свидетельствует опрос Reuters / Ipsos, пишет "Голос Америки".

Опрос провели в период с 11 по 15 сентября. Он показал, что 50% вероятных избирателей собираются голосовать за Байдена, а 41% - за Трампа. Еще 3% поддержат одного из независимых кандидатов, остальные затруднились с ответом.

Опрос также показал, что большинство американских избирателей уже определились с выбором. Девять из 10 вероятных избирателей Байдена и 8 из 10 вероятных избирателей Трампа заявили, что они "полностью уверены" в своем выборе.

Согласно опросу, у Байдена больше шансов выиграть на выборах 3 ноября в абсолютных цифрах. Тем не менее, 9% вероятных избирателей не определились с выбором или еще не поддержали ни одного кандидата от основной партии. Их решение в ближайшие недели может определить имя победителя.

Напомним, в конце августа опрос показал, что в среднем о поддержке Байдена заявили 49% респондентов, за Трампа готовы отдать голоса 46% опрошенных.

РБК-Украина писало, что директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что Россия вмешивается в президентские выборы в США в 2020 году постоянным потоком дезинформации.