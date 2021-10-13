UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Разрушительный удар по "Минску": Кулеба о блокировании работы миссии ОБСЕ на Донбассе

Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал блокирование Россией работы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины. По его словам, РФ таким образом пытается нанести разрушительный удар по минским договоренностям.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг главы МИД.

"Политически Россия сделала шаг, который наносит разрушительный удар по минским договоренностям, демонстрирует, что она пренебрегает логикой этих соглашений и процесса урегулирования", - заявил Кулеба.

Он отметил, что Украина заинтересована только в движении вперед, в мирном урегулировании.

"Нам нужно предпринять такие шаги, которые приведут не к эскалации, на что нас провоцирует Россия, а наоборот к уступкам со стороны РФ, для того, чтобы процесс мирного урегулирования был разблокирован", - добавил Кулеба.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕМИД УкраиныДонбассДмитрий Кулеба