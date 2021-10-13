Разрушительный удар по "Минску": Кулеба о блокировании работы миссии ОБСЕ на Донбассе

"Политически Россия сделала шаг, который наносит разрушительный удар по минским договоренностям, демонстрирует, что она пренебрегает логикой этих соглашений и процесса урегулирования", - заявил Кулеба.

Он отметил, что Украина заинтересована только в движении вперед, в мирном урегулировании.

"Нам нужно предпринять такие шаги, которые приведут не к эскалации, на что нас провоцирует Россия, а наоборот к уступкам со стороны РФ, для того, чтобы процесс мирного урегулирования был разблокирован", - добавил Кулеба.