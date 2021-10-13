Руйнівний удар по "Мінську": Кулеба про блокування роботи місії ОБСЄ на Донбасі

"Політично Росія зробила крок, який завдає руйнівного удару по мінським домовленостям, демонструє, що вона нехтує логікою цих угод і процесу врегулювання", - заявив Кулеба.

Він зазначив, що Україна зацікавлена лише у руху вперед, у мирному врегулюванні.

"Нам потрібно вжити таких кроків, які призведуть не до ескалації, на що нас провокує Росія, а навпаки до поступок з боку РФ, для того, щоб процес мирного врегулювання був розблокований", - додав Кулеба.