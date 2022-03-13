Разрушенный Харьков. Кадры разгромленного оккупантами трамвайного депо

Уже 18-й день Украина защищается от российских оккупантов. Путинские войска непрерывно продолжают бомбить украинские города и убивать мирное население, стремясь при этом уничтожить инфраструктуру городов.

Разрушенное в результате взрывов и обстрелов трамвайное депо в Харькове (фото: GettyImages)

В результате массовых взрывов и обстрелов российскими войсками разрушено КП "Салтовское трамвайное депо".

Разрушенное в результате взрывов и обстрелов трамвайное депо в Харькове (все фото: GettyImages)

Ранее сообщалось, что в результате атак был поврежден газопровод и коммуникации тепловых сетей. Из-за этого треть жителей города осталась без газа, более 300 домов без тепла.

Разрушенное в результате взрывов и обстрелов трамвайное депо в Харькове (все фото: УНІАН)

По состоянию на 13 марта Харьков понес масштабные потери в инфраструктуре города, большинство разрушений можно будет устранить только после окончания боевых действий.