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Разрушенный Харьков. Кадры разгромленного оккупантами трамвайного депо

Автор: RBC.UA

В Харькове с начала войны России против Украины идут ожесточенные бои, вчера, 12 марта, вражеские войска нанесли очередной удар, в результате которого значительные разрушения нанесены по Салтовскому трамвайному депо.

РБК-Украина показывает как это происходило глазами фотографов GettyImages и УНИАН.

Уже 18-й день Украина защищается от российских оккупантов. Путинские войска непрерывно продолжают бомбить украинские города и убивать мирное население, стремясь при этом уничтожить инфраструктуру городов.

Разрушенное в результате взрывов и обстрелов трамвайное депо в Харькове (фото: GettyImages)

В результате массовых взрывов и обстрелов российскими войсками разрушено КП "Салтовское трамвайное депо".

Разрушенное в результате взрывов и обстрелов трамвайное депо в Харькове (все фото: GettyImages)

Ранее сообщалось, что в результате атак был поврежден газопровод и коммуникации тепловых сетей. Из-за этого треть жителей города осталась без газа, более 300 домов без тепла.

Разрушенное в результате взрывов и обстрелов трамвайное депо в Харькове (все фото: УНІАН)

По состоянию на 13 марта Харьков понес масштабные потери в инфраструктуре города, большинство разрушений можно будет устранить только после окончания боевых действий.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 18-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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