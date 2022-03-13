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Зруйнований Харків. Кадри розгромленого окупантами трамвайного депо

Автор: RBC.UA

У Харкові з початку війни Росії проти України йдуть запеклі бої, вчора, 12 березня, ворожі війська завдали чергового удару, в результаті якого значні руйнування нанесені по Салтівському трамвайному депо.

РБК-Україна показує як це відбувалося очима фотографів GettyImages та УНІАН.

Вже 18-й день Україна захищається від російських окупантів. Путінські війська безперервно продовжують бомбити українські міста і вбивати мирне населення, прагнучи при цьому знищити інфраструктуру міст.

Зруйноване в результаті вибухів і обстрілів трамвайне депо в Харкові (фото: GettyImages)

В результаті масових вибухів і обстрілів російськими військами зруйновано КП "Салтівське трамвайне депо".

Зруйноване в результаті вибухів і обстрілів трамвайне депо в Харкові (всі фото: GettyImages)

Раніше повідомлялося, що в результаті атак був пошкоджений газопровід і комунікації теплових мереж. Через це третина жителів міста залишилася без газу, понад 300 будинків без тепла.

Зруйноване в результаті вибухів і обстрілів трамвайне депо в Харкові (всі фото: УНІАН)

Станом на 13 березня Харків зазнав масштабних втрат в інфраструктурі міста, більшість руйнувань можна буде усунути тільки після закінчення бойових дій.

Про те, що відбувається прямо зараз в Україні на 18-й день війни читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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