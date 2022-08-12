"Разрушение, смерть и опустошение": У Зеленского назвали самое большое желание России

Самое большое желание России - увидеть разрушения, смерть и опустошения в Европе. И линия разграничения между "миром и адом" проходит в Украине.

Об єтом сообщил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, передает РБК-Украина со ссылкой на его Twittwr-аккаунт .

"Выжженные поля в Украине. Это и есть лицо "русского мира": разрушение, смерть и опустошение. Самое большое желание России увидеть такую ​​Европу. Линия разграничения между нашим миром и адом проходит в Украине, и мы отправим нечисть обратно в чистилище. Нужно только оружие для экзорцизма", - написал он.

Напомним, этой ночью российские оккупанты выпустили по Краматорску Донецкой области 11 ракет. Также враг атаковал и Курахово, люди оказались под завалами, обстрел вызвали массовые пожары.

Также мы писали, что за минувшие сутки российская армия убила семерых мирных жителей Донецкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.