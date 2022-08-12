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"Руйнування, смерть і спустошення": у Зеленського назвали найбільше бажання Росії

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Київ, П'ятниця 12 серпня 2022 14:06
"Руйнування, смерть і спустошення": у Зеленського назвали найбільше бажання Росії Фото: радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Найбільше бажання Росії - побачити руйнування, смерть і спустошення в Європі. І лінія розмежування між "миром і пеклом" проходить в Україні.

Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, передає РБК-Україна з посиланням на його Twittwr-аккаунт.

"Випалені поля в Україні. Це і є обличчя "русского мира": руйнування, смерть і спустошення. Найбільше бажання Росії побачити таку Європу. Лінія розмежування між нашим світом і пеклом проходить в Україні, і ми відправимо нечисть назад в чистилище. Потрібна тільки зброя для екзорцизму", - написав він.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти випустили по Краматорську Донецької області 11 ракет. Також ворог атакував і Курахове, люди опинилися під завалами, обстріл викликали масові пожежі.

Також ми писали, що за минулу добу російська армія вбила сімох мирних жителів Донецької області.

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