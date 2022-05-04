Разрушает транспортную инфраструктуру. Россия активизировала ракетные удары по Украине, - Генштаб

Россия уже 70-й день жестоко разрушает украинские города и убивает мирных людей. Также враг активизировал ракетные удары по Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб.

Также враг пытается наносить потери подразделениям Сил обороны, проводит перегруппировку и усиление своих войск, наращивает систему огневого поражения и материально-технического обеспечения.

Ранее мы сообщали, что в Херсонской области ВСУ сбили российский беспилотник.

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