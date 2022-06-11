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Разрушает мировой порядок. Министр обороны США призвал остановить Россию

Автор: Константин Широкун

Министр обороны США Ллойд Остин призвал международное сообщество объединить усилия в ответ на агрессию России против Украины и попытки Кремля подорвать мировой порядок. Об этом он заявил на конференции по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

"Вторжение России в Украину – это пример того, что происходит, когда угнетатели презирают правила, защищающие нас всех. Так происходит, когда большие государства решают, что их имперские аппетиты важнее прав мирных соседей", - заявил Остин.

Министр также отметил, что РФ уничтожает мировой порядок, основанный на правилах. И если не вмешаться, это приведет к образованию мира, наполненного хаосом.

Напомним, по словам главы Пентагона, Дания вызвалась передать Украине противокорабельные ракеты "Гарпун" и пусковые установки к ним.

Кроме того, Пентагон анонсировал проведение третьей встречи в формате "Рамштайн". На этот раз она должна состояться в Брюсселе.

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