Разрешить топливный кризис за несколько недель: в НАК назвали задачу нового главы "Укртранснафты"
Кабинет министров сменил генерального директора АО "Уртранснафта". Вместо Николая Гавриленко им стал Владимир Цепенда.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".
"Перед новым руководителем стоит срочная и критически важная задача - быть одним из главных факторов решения топливного кризиса в Украине в течение следующих недель", - говорится в сообщении.
До этого Владимир Цепенда более девяти лет работал на предприятиях Группы "Нафтогаз".
Николай Гавриленко возглавлял "Укртранснафту" с 2015 года.
Топливный кризис в Украине длится около месяца. Еще в начале мая представители власти заявляли, что он закончится за неделю.
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