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Разрешить топливный кризис за несколько недель: в НАК назвали задачу нового главы "Укртранснафты"

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Украина, Вторник 24 мая 2022 09:05
Разрешить топливный кризис за несколько недель: в НАК назвали задачу нового главы "Укртранснафты" Фото: топливный кризис в Украине планируют преодолеть за несколько недель (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Кабинет министров сменил генерального директора АО "Уртранснафта". Вместо Николая Гавриленко им стал Владимир Цепенда.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАК "Нафтогаз Украины".

"Перед новым руководителем стоит срочная и критически важная задача - быть одним из главных факторов решения топливного кризиса в Украине в течение следующих недель", - говорится в сообщении.

До этого Владимир Цепенда более девяти лет работал на предприятиях Группы "Нафтогаз".

Николай Гавриленко возглавлял "Укртранснафту" с 2015 года.

Топливный кризис в Украине длится около месяца. Еще в начале мая представители власти заявляли, что он закончится за неделю.

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