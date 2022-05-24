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Розв’язати паливну кризу за кілька тижнів: у НАК назвали завдання нового голови "Укртранснафти"

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Україна, Вівторок 24 травня 2022 09:05
Розв’язати паливну кризу за кілька тижнів: у НАК назвали завдання нового голови "Укртранснафти" Фото: паливну кризу в Україні планують подолати за декілька тижнів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів змінив генерального директора АТ "Уртранснафта". Замість Миколи Гавриленка ним став Володимир Цепенда.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК "Нафтогаз України".

"Перед новим керівником стоїть невідкладна і критично важлива задача - бути одним із головних чинників розв’язання паливної кризи в Україні впродовж наступних тижнів", - йдеться в повідомленні.

До цього Володимир Цепенда понад дев’ять років працював на підприємствах Групи "Нафтогаз".

Микола Гавриленко очолював "Укртранснафту" з 2015 року.

Паливна криза в Україні триває близько місяця. Ще на початку травня представники влади заявляли, що вона закінчиться за тиждень.

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