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Разрешено увольнять сотрудников без COVID-вакцинации: в Армении приняли новый законопроект

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Армения, Пятница 10 декабря 2021 15:22
Разрешено увольнять сотрудников без COVID-вакцинации: в Армении приняли новый законопроект Фото: в Армении разрешили увольнять работников без COVID-вакцинации (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

Парламент Армении проголосовал за законопроект, который разрешает увольнять с работы граждан, которые не были привиты против коронавируса. Работники должны будут предоставить сертификат о вакцинации или отрицательный тест в течении 10 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Sputnik Армения".

За принятие закона проголосовали 60 депутатов, 26 политиков выступили против.

Как объяснил замминистра труда и социальных вопросов Рубен Саркисян, в соответствии с законопроектом работодатель получит право не выплачивать зарплату за тот период, в течение которого у сотрудника отсутствуют документы. Также человека могут не допустить к работе.

Однако данный закон не касается президента, спикера и депутатов Национального собрания, премьер-министра, глав общин и советов старейшин, омбудсмена, судей и генерального прокурора. Это связано с тем, что по закону у них всех нет руководителей.

Отмечают, что с 1 октября в Армении действуют правила, что невакцинированные сотрудники дважды в месяц должны предоставлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Он проводится за счет работника, а результат неоходимо предъявить не более, чем за 72 часа после его проведения.

Напомним, немецкий Бундестаг принял решение о введении обязательной вакцинации медицинских работников. Кроме того, прививку от коронавирусной инфекции получат и сотрудники домов престарелых.

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