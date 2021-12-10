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Дозволено звільняти співробітників без COVID-вакцинації: у Вірменії ухвалили новий законопроект

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Вірменія, П'ятниця 10 грудня 2021 15:22
Дозволено звільняти співробітників без COVID-вакцинації: у Вірменії ухвалили новий законопроект Фото: у Вірменії дозволили звільняти працівників без COVID-вакцинації (Getty Images)
Автор: Іванна Шовкун

Парламент Вірменії проголосував за законопроект, який дозволяє звільняти з роботи громадян, які не були щеплені проти коронавірусу. Працівники мають надати сертифікат про вакцинацію або негативний тест протягом 10 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Sputnik Вірменія".

За ухвалення закону проголосували 60 депутатів, 26 політиків виступили проти.

Як пояснив заступник міністра праці та соціальних питань Рубен Саркісян, відповідно до законопроекту роботодавець отримає право не виплачувати зарплату за той період, протягом якого у співробітника відсутні документи. Також людину можуть не допустити до роботи.

Однак цей закон не стосується президента, спікера та депутатів Національних зборів, прем'єр-міністра, голів громад та рад старійшин, омбудсмена, суддів та генерального прокурора. Це пов'язано з тим, що згідно із законом вони не мають керівників.

Зазначають, що з 1 жовтня у Вірменії діють правила, що невакциновані працівники двічі на місяць мають надавати роботодавцю негативний результат ПЛР-тесту. Він проводиться за рахунок працівника, а результат необхідно пред'явити не більше, ніж за 72 години після його проведення.

Нагадаємо, німецький Бундестаг ухвалив рішення щодо запровадження обов'язкової вакцинації медичних працівників. Крім того, щеплення від коронавірусної інфекції отримають і працівники будинків для людей похилого віку.

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