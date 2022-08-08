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Разрешение на выезд ребенка за границу может появиться в "Дії": что известно

Фото: разрешение на выезд ребенка за границу может появиться в "Дії" (diia.gov.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В приложении "Дії" может появится возможность оформить разрешение на выезд ребенка из Украины. Минцифра уже готовится к запуску нового документа.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на министра цифровой трансформации Михаила Федорова.

Сегодня команда Минцифры обсудила запуск разрешения на выезд ребенка за границу в "Дії". Федоров добавил, что это особенно актуально во время войны, когда много украинок с детьми выезжают за границу.

Он отметил, что Верховная рада поддержала эту инициативу в первом чтении. Сейчас Минцифра ждем решения нардепов во втором чтении и активно готовится к запуску.

Федоров также добавил, что большинство стран ЕС уже ввели электронные формы для такого разрешения. Так, во Франции его можно просто скачать с сайта, а у Италии, Германии и Литвы вообще нет такой процедуры.

Сейчас в Украине для выезда ребенка за границу с одним из родителей необходимо получить нотариально заверенное письменное согласие второго.

Напомним, "Дії" улучшит функционал для переселенцев. В приложении в ближайшее время можно будет сменить место жительства при повторном перемещении.

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МинцифраМихаил Федоров