Разрешение на разведывательные мероприятия: опубликован закон о запрете фиксировать суд

Закон завтра вступит в силу.

Он запрещает фиксацию техническими средствами судебного процесса по делам о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Кроме того, документ определяет, что глава апелляционного суда осуществляет в соответствии с ЗУ "О разведке" полномочия уполномоченного судьи по судебному контролю за соблюдением прав, свобод и интересов лиц при осуществлении разведывательной деятельности.

Или же он может назначать судью (судей) из числа судей апелляционного суда для осуществления таких полномочий во время рассмотрения вопроса о предоставлении разрешения на проведение разведывательных мероприятий.

Напомним, Верховная рада одобрила этот закон в конце мая.

Как писало РБК-Украина, 24 октября 2020 года закон "О разведке" вступил в силу. Часть его норм начали действовать спустя три месяца после вступления в силу, а часть - с 1 января 2021 года.

Согласно ему, Службу безопасности Украины исключили из перечня разведывательных органов, однако ведомство определили как субъект разведывательного сообщества.

Так, 21 октября прошлого года законопроект подписал глава государства Владимир Зеленский.