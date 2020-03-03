Разрешение "Метинвесту" на концентрацию ШУ "Покровское" увеличит производство в металлургии, - Волынец

Разрешение Антимонопольного комитета компании "Метинвест" на концентрацию шахтоуправления "Покровское", которое добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, обеспечит рост производства в металлургии. Об этом заявил народный депутат Украины, председатель Независимого профсоюза горняков Михаил Волынец в эфире телеканала "Украина 24", передает РБК-Украина.

Депутат отметил, что ШУ "Покровское" добывает дефицитный в Украине коксующийся уголь, который необходим для производства металлургической продукции.

"Очень мало добывают (коксующегося угля в Украине, - ред.). Это единственная шахта, где уголь соответствует мировым требованиям, где сера составляет всего 0,6%. А разрешается с экологических параметров добывать, использовать уголь с серой не более 1%. А здесь 0,6%. Тем больше, чем меньше серы, тем качественнее будет металл на наших предприятиях", - рассказал Волынец.

Он напомнил, что ранее компания "Метинвест", выкупила 25% акций ШУ "Покровское" и сейчас намерена полностью купить это предприятие и инвестировать в его развитие, чтобы увеличить добычу коксующегося угля. Однако для этого требуется разрешение Антимонопольного комитета Украины.

"Компания "Метинвест", выкупила на шахтоуправление "Покровского" 25% и профинансировало это предприятие. Но если 25% - это мало. Для того, чтобы вложить больше инвестиций, "Метинвест" претендует на больший пакет собственности, и хотят купить еще акции. Может вкладывать больше, если Антимонопольный комитет позволит это сделать компании "Метинвест", - пояснил Волынец.

По мнению депутата, переход ШУ "Покровское" в собственность "Метинвеста" будет способствовать росту добычи коксующегося угля и, как следствие, увеличению производства металлургической продукции в Украине.

"Мы говорим сейчас о возможности роста производства, и в металлургическом секторе, и в таком случае на угольном предприятии", - сказал Волынец.

Как сообщалось ранее, в 2019 году Украина сократила производство стали по сравнению с 2018 годом на 1,4%. В январе 2020 года производство стали в Украине снизилось на 2,7% по сравнению с январем прошлого года.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании. После того как "Метинвест" в 2018 году вошел в состав акционеров ШУ "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным - 2019 год оно закончило с чистым убытком в 925 млн грн, тогда как в 2018 году был чистый убыток 988 млн грн.