Дозвіл "Метінвесту" на концентрацію ШУ "Покровське" збільшить виробництво в металургії, - Волинець

Дозвіл Антимонопольного комітету компанії "Метінвест" на концентрацію шахтоуправління "Покровське", яке видобуває дефіцитне в Україні коксівне вугілля, забезпечить зростання виробництва в металургії. Про це заявив народний депутат України, голова Незалежної профспілки гірників Михайло Волинець в ефірі телеканалу "Україна 24", передає РБК-Україна.

Депутат зазначив, що ШУ "Покровське" видобуває дефіцитне в Україні коксівне вугілля, яке необхідне для виробництва металургійної продукції.

"Дуже мало видобувають (коксівного вугілля в Україні, - ред.). Це єдина шахта, де вугілля відповідає світовим вимогам, де сірка складає всього 0,6%. А дозволяється з екологічних параметрів видобувати, використовувати вугілля з сіркою не більше 1%. А тут 0,6%. Тим більше, чим менше сірки, тим якісніший буде метал на наших підприємствах", - розповів Волинець.

Він нагадав, що раніше компанія "Метінвест" викупила 25% акцій ШУ "Покровське" і нині має намір повністю купити це підприємство та інвестувати в його розвиток, щоб збільшити видобуток коксівного вугілля. Проте для цього потрібен дозвіл Антимонопольного комітету України.

"Компанія "Метінвест" викупила на шахтоуправлінні "Покровському" 25% і профінансувала це підприємство. Але якщо 25% - це мало. Для того, щоб вкласти більше інвестицій, "Метінвест" претендує на більший пакет власності, і хочуть купити ще акції. Може вкладати більше, якщо Антимонопольний комітет дозволить це зробити компанії "Метінвест", - пояснив Волинець.

На думку депутата, перехід ШУ "Покровське" у власність "Метінвесту" сприятиме зростанню видобутку коксівного вугілля і, як наслідок, збільшенню виробництва металургійної продукції в Україні.

"Ми говоримо зараз про можливість зростання виробництва, і в металургійному секторі, і в такому випадку на вугільному підприємстві", - сказав Волинець.

Як повідомлялося раніше, у 2019 році Україна скоротила виробництво сталі в порівнянні з 2018 роком на 1,4%. У січні 2020 року виробництво сталі в Україні знизилось на 2,7% в порівнянні з січнем минулого року.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли, що "Метінвест" готовий інвестувати 4 млрд грн у розвиток ШУ "Покровське" після придбання контрольного пакета акцій компанії. Після того як "Метінвест" у 2018 року увійшов до складу акціонерів ШУ "Покровське", викупивши 24,9% його акцій, підприємство зі збиткового стало прибутковим - 2019 рік воно закінчило з чистим прибутком в 925 млн грн, тоді як 2018 року був чистий збиток 988 млн грн.