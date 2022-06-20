Разрешение на мародерство оккупантам дал лично Путин, - перехват СБУ

Мародерство среди оккупантов во время войны не считается преступлением и не наказывается. Они убеждены, что разрешение дал лично их главный начальник Владимир Путин.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телефонный разговор одного из захватчиков, которую перехватила СБУ.
"То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. Путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено..." - рассказывает захватчик в разговоре с женой.
Оккупант завидует старшине, который "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль... все гребет!".
Поэтому составил и себе "бизнес-план", хотя имеет несколько более скромные аппетиты. Для начала хочет наворовать себе военную экипировку. Ведь обмундирование на им приходится покупать самим.
"Я сижу в этих (намародерених, - ред.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти-продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные..." - восхищается захватчик.
Напомним, ранее СБУ перехватила разговор одного из оккупантов, который сообщил, что российские контрактники едва не расстреляли генерала Валерия Солодчука и его охрану. Они приехали, чтобы обуздать бунт и заставить "отказников" продолжать воевать.
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