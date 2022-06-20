RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Дозвіл на мародерство окупантам дав особисто Путін, - перехоплення СБУ

Фото: мародерство росіян в Україні схвалив особисто Путін (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Мародерство серед росіян під час війни не вважається злочином і не карається. Вони переконані, що дозвіл дав особисто їх головний начальник Володимир Путін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телефонну розмову одного з загарбників, яку перехопила СБУ.

"То есть это, короче, не уголовно наказуемо, что мы мародерим. Это разрешено. Путин разрешил же. Указ давал, что мародерство разрешено…" - розповідає загарбник у розмові з дружиною.

Окупант заздрить старшині, який "телевизоры намародерил, стиральные машинки, гриль… все гребёт!".

Тож склав і собі "бізнес-план", хоча має дещо скромніші апетити. Для початку хоче накрасти собі військову екіпіровку. Адже обмундирування на їм доводиться купувати самим.

"Я сижу в этих (намародерених, - ред.) берцах, а они, знаешь, как чешки, еб*ть. Ну просто чешки. А возьми наши уставные: по два килограмма берец весит. У них, во-первых, нога потеет. А эти - продувает... С вентиляционной тканью, ну ох*еные…" - захоплюється загарбник.

Нагадаємо, раніше СБУ перехопила розмову одного з окупантів, який повідомив, що російські контрактники ледь не розстріляли генерала Валерія Солодчука та його охорону. Вони приїхали, аби приборкати бунт і змусити "відказників" продовжувати воювати.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України