Разрешает переписать активы: Зеленский ветирует закон по декларированию

В частности, Зеленский заявил, что не допустит ослабления электронного декларирования.

"Подписание закона в проголосованном в Верховной раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", - отметил он.

Сегодняшними правками нардепы изменили подходы к декларированию активов членов семьи декларанта. Это даст им возможность не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем.

Соответственно, эта норма позволит переписывать дорогие машины, квартиры, например, на члена семьи, который якобы откажется предоставить декларанту документы об этом имуществе. И позволит избежать уголовной ответственности.

"Система электронного декларирования была требованием Европейского союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС - безвизовый режим", - добавил Зеленский.

В то же время за нарушение закона должна быть установлена ​​справедливая уголовная ответственность.