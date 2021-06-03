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Разрешает переписать активы: Зеленский ветирует закон по декларированию

Автор: РБК-Украина

Президент Украины Владимир Зеленский наложит вето на сегодняшний закон, который возвращает наказание в виде тюремного заключение за недостоверное декларирование. В частности, потому что в него внесли правки, которые позволяют записывать имущество на родственников и не декларировать его.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента.

В частности, Зеленский заявил, что не допустит ослабления электронного декларирования.

"Подписание закона в проголосованном в Верховной раде виде невозможно. Это не то, чего ожидают украинцы, и не то, что им обещал я, внеся этот законопроект на рассмотрение парламента. Мы должны установить пропорциональное и справедливое наказание за правонарушения, связанные с декларированием", - отметил он.

Сегодняшними правками нардепы изменили подходы к декларированию активов членов семьи декларанта. Это даст им возможность не указывать в декларациях движимое и недвижимое имущество, которым владеют или пользуются их родственники, если член семьи не предоставляет информацию о нем.

Соответственно, эта норма позволит переписывать дорогие машины, квартиры, например, на члена семьи, который якобы откажется предоставить декларанту документы об этом имуществе. И позволит избежать уголовной ответственности.

"Система электронного декларирования была требованием Европейского союза для введения безвизового режима с Украиной. До сих пор проводится мониторинг этих обязательств, поэтому я не могу поставить под угрозу одно из главных достижений на пути к интеграции с ЕС - безвизовый режим", - добавил Зеленский.

В то же время за нарушение закона должна быть установлена ​​справедливая уголовная ответственность.

Отметим, подробнее о сегодняшнем законопроекте читайте в материале РБК-Украина "Игра вдолгую. Зачем Верховная рада возвращает тюрьму за ложь в декларациях".

Напомним, президент подал в Раду законопроект об олигархах, который обяжет их подавать декларации.

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