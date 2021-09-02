UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Разрабатывали информкампании для "Л/ДНР": СБУ разоблачила рекламное агентство

Автор: Тиберий Юрик

В Киеве правоохранители разоблачили рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для "Л/ДНР" и оккупационных властей Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что с 2014 года фирма разрабатывает макеты пропагандиських материалов, в которых были призывы к расколу и федерализации Украины.

"Рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских бигбордов, которые содержались в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, агентство, которое находится в Киеве, является дочерней компанией российской фирмы.

"В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Херсоне правоохранители разоблачили группу интернет-агентуры спецслужб России, которые призывали к изменению границ госграницы, а также пытались дискредитировать Крымскую платформу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины