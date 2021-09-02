Разрабатывали информкампании для "Л/ДНР": СБУ разоблачила рекламное агентство

В Киеве правоохранители разоблачили рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для "Л/ДНР" и оккупационных властей Крыма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Сообщается, что с 2014 года фирма разрабатывает макеты пропагандиських материалов, в которых были призывы к расколу и федерализации Украины.
"Рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских бигбордов, которые содержались в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ", - говорится в сообщении.
По данным СБУ, агентство, которое находится в Киеве, является дочерней компанией российской фирмы.
"В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.
Напомним, что в Херсоне правоохранители разоблачили группу интернет-агентуры спецслужб России, которые призывали к изменению границ госграницы, а также пытались дискредитировать Крымскую платформу.