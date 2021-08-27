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СБУ разоблачила интернет-агентов, которые пытались дискредитировать Крымскую платформу

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Украина, Пятница 27 августа 2021 13:24
СБУ разоблачила интернет-агентов, которые пытались дискредитировать Крымскую платформу Фото: в Херсоне разоблачили группу интернет-агентов РФ (freepik.com)
Автор: Тиберий Юрик

В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили группу интернет-агентуры спецслужб России. Они призывали к изменению границ госграницы, а также пытались дискредитировать Крымскую платформу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Указано, что несколько местных жителей призывали через соцсети к захвату власти и изменению границ госграницы Украины.

"Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации Крымской платформы, ее участников и результатов", - говорится в сообщении.

Для сокрытия своей "деятельности" интернет-агенты публиковали свои сообщения от имени "лидеров общественного мнения".

"Информацию для своих "публикаций" они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР", - сообщили в СБУ.

Одному из организаторов группы объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Также по материалам СБУ осуждены двое агентов, которые выполняли задачи своих "кураторов" с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей.

Напомним, что Служба безопасности Украины (СБУ) нейтрализовала ряд ячеек интернет-агентуры спецслужб России.

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