СБУ разоблачила интернет-агентов, которые пытались дискредитировать Крымскую платформу

В Херсоне сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили группу интернет-агентуры спецслужб России. Они призывали к изменению границ госграницы, а также пытались дискредитировать Крымскую платформу.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Указано, что несколько местных жителей призывали через соцсети к захвату власти и изменению границ госграницы Украины.

"Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации Крымской платформы, ее участников и результатов", - говорится в сообщении.

Для сокрытия своей "деятельности" интернет-агенты публиковали свои сообщения от имени "лидеров общественного мнения".

"Информацию для своих "публикаций" они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых "Л/ДНР", - сообщили в СБУ.

Одному из организаторов группы объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственную смену или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины.

Также по материалам СБУ осуждены двое агентов, которые выполняли задачи своих "кураторов" с территории Днепропетровской и Хмельницкой областей.