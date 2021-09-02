ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Разрабатывали информкампании для "Л/ДНР": СБУ разоблачила рекламное агентство

Новина українською →
Украина, Четверг 02 сентября 2021 12:32
Разрабатывали информкампании для "Л/ДНР": СБУ разоблачила рекламное агентство Фото: рекламное агентство разрабатывало материалы для боевиков (ssu,gov.ua)
Автор: Тиберий Юрик

В Киеве правоохранители разоблачили рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для "Л/ДНР" и оккупационных властей Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что с 2014 года фирма разрабатывает макеты пропагандиських материалов, в которых были призывы к расколу и федерализации Украины.

"Рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских бигбордов, которые содержались в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, агентство, которое находится в Киеве, является дочерней компанией российской фирмы.

"В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что в Херсоне правоохранители разоблачили группу интернет-агентуры спецслужб России, которые призывали к изменению границ госграницы, а также пытались дискредитировать Крымскую платформу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Служба безопасности Украины
NEWS
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
Дружба против России: у Путина отреагировали на переговоры США-Украина
DAILY
День рождения гривны. Что пережила украинская валюта за 25 лет
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина День рождения гривны. Что пережила украинская валюта за 25 лет