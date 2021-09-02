Разрабатывали информкампании для "Л/ДНР": СБУ разоблачила рекламное агентство

В Киеве правоохранители разоблачили рекламное агентство, которое занималось разработкой информационных кампаний для "Л/ДНР" и оккупационных властей Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ .

Сообщается, что с 2014 года фирма разрабатывает макеты пропагандиських материалов, в которых были призывы к расколу и федерализации Украины.

"Рекламщики разрабатывали макеты антиукраинских бигбордов, которые содержались в ОРДЛО, Крыму и распространяли через местные СМИ", - говорится в сообщении.

По данным СБУ, агентство, которое находится в Киеве, является дочерней компанией российской фирмы.

"В последнее время подрядчики подготовили серию кампаний для сепаратистов с лозунгами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 258-3 (создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Следственные действия продолжаются.