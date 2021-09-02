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Розробляли інформкампанії для "Л/ДНР": СБУ викрила рекламну агенцію

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Україна, Четвер 02 вересня 2021 12:32
Розробляли інформкампанії для "Л/ДНР": СБУ викрила рекламну агенцію Фото: рекламна агенція розробляля матеріали для бойовиків (ssu,gov.ua)
Автор: Тіберій Юрик

У Києві правоохоронці викрили рекламну агенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для "Л/ДНР" та окупаційної влади Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що з 2014 року фірма розробляє макети пропагандиських матеріалів, у яких були заклики до розколу та федералізації України.

"Рекламники розробляли макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, агенція, яка знаходиться у Києві, є дочірньою компанією російської фірми.

"Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що у Херсоні правоохоронці викрили групу інтернет-агентури спецслужб Росії, які закликали до зміни меж держкордону, а також намагались дискредитувати Кримську платформу.

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