Розробляли інформкампанії для "Л/ДНР": СБУ викрила рекламну агенцію
У Києві правоохоронці викрили рекламну агенцію, яка займалася розробкою інформаційних кампаній для "Л/ДНР" та окупаційної влади Криму.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланнням на прес-службу СБУ.
Повідомляється, що з 2014 року фірма розробляє макети пропагандиських матеріалів, у яких були заклики до розколу та федералізації України.
"Рекламники розробляли макети антиукраїнських бігбордів, які розміщували в ОРДЛО, Криму та поширювали через місцеві ЗМІ", - йдеться в повідомленні.
За даними СБУ, агенція, яка знаходиться у Києві, є дочірньою компанією російської фірми.
"Останнім часом підрядники підготували серію кампаній для сепаратистів із гаслами: "Сохранили мир! Обеспечим стабильность. Крым Единая Россия", "Весна победой нашей. Крым Единая Россия", "Год Крымской весны. Наш выбор-наша победа!", "Прорвем любые блокады. Сергей Аксенов. Глава республики Крым. Крым новых возможностей".
Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації) Кримінального кодексу України. Слідчі дії тривають.
Нагадаємо, що у Херсоні правоохоронці викрили групу інтернет-агентури спецслужб Росії, які закликали до зміни меж держкордону, а також намагались дискредитувати Кримську платформу.