Разорванные флаги Израиля и задержания: по Европе прошли акции в поддержку Палестины

В Лондоне протестующие собрались возле Мраморной арки недалеко от Гайд-парка и прошли к посольству Израиля, где устроили митинг. Акция носила мирный характер, если не считать разорванных израильских флагов.

В Берлине несколько тысяч человек собрались в районе Кройцберг и прошли шествием в знак поддержки Палестины. Это уже вторая акция в немецкой столице за сегодняшний день. Первая проходила в районе Нойкельн и закончилась стычками с полицией и задержаниями.

В Париже на акцию протеста вышло сотен человек, полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы их разогнать. В ответ протестующие кидали камни и пытались перегородить дороги.

В Мадриде на улицы вышло около 2,5 тысячи человек с палестинскими флагами. Они прошли маршем к площади Пуэрта-дель-Соль. Акция прошла мирно.

Аналогичные акции в поддержку Палестины прошли в Брюсселе, Гааге и других европейских городах. Протестовали и на Ближнем Востоке. Против действий Израиля вышли жители Ливана, Иордании и ряд других мусульманских стран.