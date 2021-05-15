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Разорванные флаги Израиля и задержания: по Европе прошли акции в поддержку Палестины

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Брюссель, Суббота 15 мая 2021 21:13
Разорванные флаги Израиля и задержания: по Европе прошли акции в поддержку Палестины Фото: протестующие в Лондоне (twitter.com/sibomanaxyz987)
Автор: РБК-Украина

В Европе 15 мая прошли акции в поддержку Палестины на фоне обострения конфликта с Израилем. В ряде городов полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом и водометами, а также задерживала участников.

Об этом сообщило издание Times of Israel.

В Лондоне протестующие собрались возле Мраморной арки недалеко от Гайд-парка и прошли к посольству Израиля, где устроили митинг. Акция носила мирный характер, если не считать разорванных израильских флагов.

В Берлине несколько тысяч человек собрались в районе Кройцберг и прошли шествием в знак поддержки Палестины. Это уже вторая акция в немецкой столице за сегодняшний день. Первая проходила в районе Нойкельн и закончилась стычками с полицией и задержаниями.

В Париже на акцию протеста вышло сотен человек, полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы их разогнать. В ответ протестующие кидали камни и пытались перегородить дороги.

В Мадриде на улицы вышло около 2,5 тысячи человек с палестинскими флагами. Они прошли маршем к площади Пуэрта-дель-Соль. Акция прошла мирно.

Аналогичные акции в поддержку Палестины прошли в Брюсселе, Гааге и других европейских городах. Протестовали и на Ближнем Востоке. Против действий Израиля вышли жители Ливана, Иордании и ряд других мусульманских стран.

Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.

На следующий день после обострения ситуации на Ближнем Востоке по миру прокатилась волна протестов. Как на конфликт между Израилем и палестинскими группировками отреагировали в крупных городах, в материале РБК-Украина.

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