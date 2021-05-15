Разорванные флаги Израиля и задержания: по Европе прошли акции в поддержку Палестины
В Европе 15 мая прошли акции в поддержку Палестины на фоне обострения конфликта с Израилем. В ряде городов полиция разгоняла протестующих слезоточивым газом и водометами, а также задерживала участников.
Об этом сообщило издание Times of Israel.
В Лондоне протестующие собрались возле Мраморной арки недалеко от Гайд-парка и прошли к посольству Израиля, где устроили митинг. Акция носила мирный характер, если не считать разорванных израильских флагов.
לא זוכר דברים כאלה, והיו הפגנות pic.twitter.com/5m7YUi9zcm— Elad Simchayoff (@Elad_Si) May 15, 2021
В Берлине несколько тысяч человек собрались в районе Кройцберг и прошли шествием в знак поддержки Палестины. Это уже вторая акция в немецкой столице за сегодняшний день. Первая проходила в районе Нойкельн и закончилась стычками с полицией и задержаниями.
May 15, 2021
В Париже на акцию протеста вышло сотен человек, полиция применила водометы и слезоточивый газ, чтобы их разогнать. В ответ протестующие кидали камни и пытались перегородить дороги.
В Мадриде на улицы вышло около 2,5 тысячи человек с палестинскими флагами. Они прошли маршем к площади Пуэрта-дель-Соль. Акция прошла мирно.
Аналогичные акции в поддержку Палестины прошли в Брюсселе, Гааге и других европейских городах. Протестовали и на Ближнем Востоке. Против действий Израиля вышли жители Ливана, Иордании и ряд других мусульманских стран.
Отметим, ХАМАС начал атаковать юг Израиля после столкновений на Западном берегу. По последним данным, с израильской стороны погибли не менее 10 человек, с палестинской - почти 140, в том числе около 40 детей.
На следующий день после обострения ситуации на Ближнем Востоке по миру прокатилась волна протестов. Как на конфликт между Израилем и палестинскими группировками отреагировали в крупных городах, в материале РБК-Украина.