Розірвані прапори Ізраїлю і затримання: по Європі пройшли акції на підтримку Палестини
У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем. У ряді міст поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом і водометами, а також затримувала учасників.
Про це повідомило видання Times of Israel.
У Лондоні протестувальники зібралися біля мармурової арки недалеко від Гайд-парку і пройшли до посольства Ізраїлю, де влаштували мітинг. Акція носила мирний характер, якщо не брати до уваги розірваних Ізраїльських прапорів.
לא זוכר דברים כאלה, והיו הפגנות pic.twitter.com/5m7YUi9zcm— Elad Simchayoff (@Elad_Si) May 15, 2021
У Берліні кілька тисяч людей зібралися в районі Кройцберг і пройшли ходою на знак підтримки Палестини. Це вже друга акція в німецькій столиці за сьогоднішній день. Перша проходила в районі Нойкельн і закінчилася сутичками з поліцією і затриманнями.
May 15, 2021
У Парижі на акцію протесту вийшло сотень людей, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ, щоб їх розігнати. У відповідь протестувальники кидали каміння і намагалися перегородити дороги.
У Мадриді на вулиці вийшло близько 2,5 тисячі осіб з палестинськими прапорами. Вони пройшли маршем до площі Пуерта-дель-Соль. Акція пройшла мирно.
Аналогічні акції на підтримку Палестини пройшли в Брюсселі, Гаазі та інших європейських містах. Протестували і на Близькому Сході. Проти дій Ізраїлю вийшли жителі Лівану, Йорданії і ряд інших мусульманських країн.
Відзначити, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За останніми даними, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.
На наступний день після загострення ситуації на Близькому Сході по світу прокотилася хвиля протестів. Як на конфлікт між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями відреагували в великих містах, в матеріалі РБК-Україна.