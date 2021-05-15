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Розірвані прапори Ізраїлю і затримання: по Європі пройшли акції на підтримку Палестини

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Брюссель, Субота 15 травня 2021 21:13
Розірвані прапори Ізраїлю і затримання: по Європі пройшли акції на підтримку Палестини Фото: протестувальники в Лондоні (twitter.com/sibomanaxyz987)
Автор: РБК-Україна

У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем. У ряді міст поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом і водометами, а також затримувала учасників.

Про це повідомило видання Times of Israel.

У Лондоні протестувальники зібралися біля мармурової арки недалеко від Гайд-парку і пройшли до посольства Ізраїлю, де влаштували мітинг. Акція носила мирний характер, якщо не брати до уваги розірваних Ізраїльських прапорів.

У Берліні кілька тисяч людей зібралися в районі Кройцберг і пройшли ходою на знак підтримки Палестини. Це вже друга акція в німецькій столиці за сьогоднішній день. Перша проходила в районі Нойкельн і закінчилася сутичками з поліцією і затриманнями.

У Парижі на акцію протесту вийшло сотень людей, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ, щоб їх розігнати. У відповідь протестувальники кидали каміння і намагалися перегородити дороги.

У Мадриді на вулиці вийшло близько 2,5 тисячі осіб з палестинськими прапорами. Вони пройшли маршем до площі Пуерта-дель-Соль. Акція пройшла мирно.

Аналогічні акції на підтримку Палестини пройшли в Брюсселі, Гаазі та інших європейських містах. Протестували і на Близькому Сході. Проти дій Ізраїлю вийшли жителі Лівану, Йорданії і ряд інших мусульманських країн.

Відзначити, ХАМАС почав атакувати південь Ізраїлю після зіткнень на Західному березі. За останніми даними, з ізраїльського боку загинули не менше 10 осіб, з палестинської - майже 140, у тому числі близько 40 дітей.

На наступний день після загострення ситуації на Близькому Сході по світу прокотилася хвиля протестів. Як на конфлікт між Ізраїлем і палестинськими угрупованнями відреагували в великих містах, в матеріалі РБК-Україна.

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