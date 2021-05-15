Розірвані прапори Ізраїлю і затримання: по Європі пройшли акції на підтримку Палестини

У Європі 15 травня пройшли акції на підтримку Палестини на тлі загострення конфлікту з Ізраїлем . У ряді міст поліція розганяла протестувальників сльозогінним газом і водометами, а також затримувала учасників.

У Лондоні протестувальники зібралися біля мармурової арки недалеко від Гайд-парку і пройшли до посольства Ізраїлю, де влаштували мітинг. Акція носила мирний характер, якщо не брати до уваги розірваних Ізраїльських прапорів.

לא זוכר דברים כאלה, והיו הפגנות pic.twitter.com/5m7YUi9zcm — Elad Simchayoff (@Elad_Si) May 15, 2021

У Берліні кілька тисяч людей зібралися в районі Кройцберг і пройшли ходою на знак підтримки Палестини. Це вже друга акція в німецькій столиці за сьогоднішній день. Перша проходила в районі Нойкельн і закінчилася сутичками з поліцією і затриманнями.

У Парижі на акцію протесту вийшло сотень людей, поліція застосувала водомети і сльозогінний газ, щоб їх розігнати. У відповідь протестувальники кидали каміння і намагалися перегородити дороги.

У Мадриді на вулиці вийшло близько 2,5 тисячі осіб з палестинськими прапорами. Вони пройшли маршем до площі Пуерта-дель-Соль. Акція пройшла мирно.

Аналогічні акції на підтримку Палестини пройшли в Брюсселі, Гаазі та інших європейських містах. Протестували і на Близькому Сході. Проти дій Ізраїлю вийшли жителі Лівану, Йорданії і ряд інших мусульманських країн.