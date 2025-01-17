Разом з волонтерами БФ "Надія" посилюємо захисників станціями РЕБ, - Омельяненко

"Ми розуміємо, наскільки зараз непроста ситуація на полі бою. Вона вимагає систематичної підтримки наших захисників, зокрема і на Донецькому напрямку. Разом з волонтерами Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія" ми передали військовослужбовцям чергову партію потужних автомобільних РЕБів з імерсійною системою охолодження, окопні РЕБи, а також - зарядні станції та генератори. Передані системи вже виконують свою головну мету - допомагають вберегти життя наших захисників. А ми - продовжуємо й надалі робити все можливе, щоб допомагати нашим силам оборони якомога більше", - зазначив Олексій Омельяненко.

Волонтери зазначають, що разом із силами оборони допомоги потребують також прифронтові заклади охорони здоровʼя та мирні жителі, які живуть впритул до лінії бойових дій.

"Один сучасний і дієвий РЕБ коштує близько 500 000 гривень. Таких РЕБів має бути хоча б 2 на одну бригаду. Адже найцінніше, що є в світі - життя людини. Ми з командою їздимо на фронт із допомогою мінімум двічі на тиждень. Від початку повномасштабного вторгнення здійснено вже понад 200 гуманітарних місій, в рамках яких ми допомагаємо також і медичним закладам, і цивільним, які проживають в гарячих точках. Тому я надзвичайно вдячний своїм партнерам, зокрема, Олексію Омельяненку за патріотичну позицію та системну підтримку роботи Фонду заради допомоги людям. Спілкуючись з воїнами я розумію, що Україна точно здобуде перемогу. Сила духу наших хлопців, нашого народу здатна на те, до чого ворог ніколи не буде готовий", - зазначив Валерій Дубіль, голова наглядової ради Благодійного фонду молодіжної ініціативи "Надія".