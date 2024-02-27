Разом з індексацією в Україні підвищать мінімальну пенсію

З 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій буде проведений перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України ( ПФУ ).

"У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 гривень до 2361 гривень збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, перерахунок пенсій буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів.

Бюджетна норма

Нагадаємо, закон про державний бюджет України на 2024 рік передбачає підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (мінімальна пенсія) з 2093 гривень до 2361 гривень.

Водночас пунктом прикінцевих положень закону про бюджет встановлено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій.

Індексація пенсій

Уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.

На 8% будуть індексовані пенсії для:

9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах

596 тисяч пенсіонерів силових відомств

97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161,4 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено рівнем 1500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальний розмір встановлений на рівні 100 гривень.