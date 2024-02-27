ua en ru
Вт, 27 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Разом з індексацією в Україні підвищать мінімальну пенсію

Україна, Вівторок 27 лютого 2024 08:21
UA EN RU
Разом з індексацією в Україні підвищать мінімальну пенсію Фото: Мінімальну пенсію підвищать з 1 березня разом з індексацією (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

З 1 березня 2024 року разом із щорічною індексацією пенсій буде проведений перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

"У зв’язку зі зростанням прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб з 2093 гривень до 2361 гривень збільшуються розміри мінімальної пенсії за віком та доплати за понаднормовий стаж (непрацюючим пенсіонерам), надбавок та підвищень, мінімальних пенсійних виплат, максимальної пенсії, які залежать від прожиткового мінімуму", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби, перерахунок пенсій буде проведено без додаткових звернень пенсіонерів.

Бюджетна норма

Нагадаємо, закон про державний бюджет України на 2024 рік передбачає підвищення розміру прожиткового мінімуму для осіб, що втратили працездатність (мінімальна пенсія) з 2093 гривень до 2361 гривень.

Водночас пунктом прикінцевих положень закону про бюджет встановлено, що перерахунок пенсій, надбавок, підвищень та інших доплат до пенсії, який здійснюється з урахуванням розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб, встановленого на 1 січня 2024 року, проводиться з 1 березня 2024 року разом зі щорічною індексацією пенсій.

Індексація пенсій

Уряд вирішив провести індексацію пенсій з 1 березня 2024 року.

На 8% будуть індексовані пенсії для:

  • 9,5 млн "цивільних" пенсіонерів, яким пенсію призначено на загальних підставах
  • 596 тисяч пенсіонерів силових відомств
  • 97,8 тисяч осіб, які отримують пенсію по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва чи захворювання, внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Крім того, з 1 березня будуть проіндексовані щомісячні страхові виплати для 161,4 тисяч потерпілих та осіб, які мають право на щомісячні страхові виплати у разі смерті потерпілого.

Розмір підвищення пенсії за результатами індексації буде обмежено рівнем 1500 гривень для всіх отримувачів пенсій і страхових виплат, незалежно від категорії. Мінімальний розмір встановлений на рівні 100 гривень.

Читайте РБК-Україна в Google News
Пенсія в Україні Пенсії в Україні
NEWS
Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні
Підвищення пенсій та скорочення виплат для ВПО. Що зміниться з 1 березня в Україні
DAILY
Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Перезавантаження "податкової поліції". Навіщо потрібна реформа БЕБ і що не так з ідеєю влади