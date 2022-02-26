Разоблачена ботоферма РФ. Она поддерживала агрессию против Украины (Фото: facebook.com/MinistryofDefence UA)

Служба безопасности Украины, Киберполиция и волонтеры получили информацию о более 7 тысяч абонентских номерах на территории Российской Федерации. Они проводили информационную кампанию по поддержке агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Национальную полицию Украины.