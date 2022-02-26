ru ua
Сб, 26 февраля News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Разоблачена ботоферма РФ. Она поддерживала агрессию против Украины

Новина українською →
Суббота 26 февраля 2022 16:50
Разоблачена ботоферма РФ. Она поддерживала агрессию против Украины Разоблачена ботоферма РФ. Она поддерживала агрессию против Украины (Фото: facebook.com/MinistryofDefence UA)
Автор: Сергей Сурепин

Служба безопасности Украины, Киберполиция и волонтеры получили информацию о более 7 тысяч абонентских номерах на территории Российской Федерации. Они проводили информационную кампанию по поддержке агрессии против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Национальную полицию Украины.

По данному факту открыли уголовное производство по статье 258 (Террористический акт), статье 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) и статье 436 (Пропаганда войны) Уголовного кодекса Украины.

Ботоферма распространяла информацию в сообществах и пабликах Telegram, WhatApp и Viber. Специалисты опубликовали первые 100 номеров для подтверждения информации. Остальные номера направлены независимым расследователям из международных сообществ. Специалисты проведут анализ установленных данных, а также идентифицируют их связи и места жительства в РФ.

Ранее РБК-Украина писало, что сейчас происходит в связи с войной России против Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что украинское криптосообщество просит дать информацию о кошельках российских и белорусских политиков.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Путь эскалации. Что ждет Украину после нового ультиматума Путина