Разоблачен канал незаконного пересечения границы лицами из санкционного списка СНБО

"Правоохранители установили, что, кроме нелегальных мигрантов, схему с использованием поддельных паспортов планировали использовать и лица из санкционного списка", - говорится в сообщении.

Указанным каналом планировал воспользоваться гражданин Молдовы. Он пытался подкупить военнослужащего Госпогранслужбы Украины, однако был задержан с поличным.

Фото: задержание (dpsu.gov.ua)

"Как выяснилось, эти документы должны использоваться потенциальными нелегальными мигрантами (выходцами из Турции и Афганистана) для незаконного попадания в страны ЕС", - сообщили в ГПСУ.

Также установлено, что такими документами планировали воспользоваться лица из санкционного списка для незаконного пересечения государственной границы Украины.