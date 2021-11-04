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Викрито канал незаконного перетину кордону особами із санкційного списку РНБО

Автор: Анастасія Рокитна

Прикордонники припинили канал незаконного перетину державного кордону України з використанням підроблених паспортних документів. Кордон намагались перетнути особи із санкційного списку РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу ДСНС.

"Правоохоронці встановили, що, окрім нелегальних мігрантів, схему з використанням підроблених паспортів планували використовувати і особи з санкційного списку", - йдеться у повідомленні.

Зазначеним каналом планував скористатися громадянин Молдови. Особа намагалася підкупити військовослужбовця Держприкордонслужби України, проте була затримана на місці злочину.

Фото: затримання (dpsu.gov.ua)

"Як з'ясувалося, ці документи мають використовуватися потенційними нелегальними мігрантами (вихідцями з Туреччини та Афганістану) для незаконного потрапляння до країн ЄС", - повідомили в ДПСУ.

Також встановлено, що такими документами планували скористатися особи із санкційного списку для незаконного перетину державного кордону України.

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РНБО