UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

После разногласий: встречу ОПЕК+ отменили

Автор: Даша Харченко

Встречу нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+ отменили. Она должна была состояться в понедельник, 5 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации экспортеров нефти (ОПЕК).

Генсек ОПЕК Мохаммад Баркіндо сообщил, что после консультаций созванное 18-е министерское заседание стран ОПЕК и стран – не членов ОПЕК было отменено.

По его словам, дата следующего заседания будет определена "в надлежащее время".

Встреча ОПЕК + должна была начаться около 16 часов в понедельник, 5 июля. Однако ее начало откладывалось из-за неформальных консультаций между участниками.

Накануне цены на нефть в ходе вечерней торговой сессии на Лондонской бирже ICE 5 июля растут более чем на 1,3%. Стоимость сорта Brent поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Причиной подорожания эксперты называют разногласия в ОПЕК+.

Читайте РБК-Украина в Google News
нефть