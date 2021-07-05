После разногласий: встречу ОПЕК+ отменили

Встречу нефтедобывающих стран в формате ОПЕК+ отменили. Она должна была состояться в понедельник, 5 июля.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт организации экспортеров нефти (ОПЕК).
Генсек ОПЕК Мохаммад Баркіндо сообщил, что после консультаций созванное 18-е министерское заседание стран ОПЕК и стран – не членов ОПЕК было отменено.
По его словам, дата следующего заседания будет определена "в надлежащее время".
Встреча ОПЕК + должна была начаться около 16 часов в понедельник, 5 июля. Однако ее начало откладывалось из-за неформальных консультаций между участниками.
Накануне цены на нефть в ходе вечерней торговой сессии на Лондонской бирже ICE 5 июля растут более чем на 1,3%. Стоимость сорта Brent поднялась выше 77 долларов за баррель впервые с октября 2018 года. Причиной подорожания эксперты называют разногласия в ОПЕК+.