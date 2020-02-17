При разминировании в Станице Луганской нашли российские боеприпасы

Фото: саперы в Станице Луганской (lug.gp.gov.ua)

Боеприпасы будут доказательствами в деле об агрессии России на Донбассе

В ходе разминирования территории в Станице Луганской нашли российские боеприпасы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прокуратуру Луганской области.

Сообщается, что во время работ по разминированию возле участка разведения войск в районе Станицы Луганской нашли военное средство поражения производства Российской Федерации 2003 года - термобарической заряд ТБГ-7В от РПГ-7В.

"Указанный боеприпас не производится в Украине, не находится на вооружении Вооруженных сил Украины и используется исключительно армией РФ", - говорится в сообщении.

Фото: обнаруженный боеприпас (lug.gp.gov.ua)

По версии следствия, данные боеприпасы применяются представителями "ЛНР" для военной агрессии против украинской армии. Найденные вещественные доказательства приобщены к материалам уголовного производства, открытого за ведение агрессивной войны и нарушение законов и обычаев войны.

В дальнейшем материалы будут передаваться в Офис прокурора Международного уголовного суда для доведения причастности России в вооруженном конфликте на территории Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина передаст в Международный уголовный суд доказательства принудительной "паспортизации" Донбасса.