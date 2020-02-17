При розмінуванні в Станиці Луганській знайшли російські боєприпаси

Фото: сапери в Станиці Луганській (lug.gp.gov.ua)

Боєприпаси будуть доказами в справі про агресію Росії на Донбасі

Під час розмінування території у Станиці Луганській знайшли російські боєприпаси. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прокуратуру Луганської області.

Повідомляється, що під час робіт з розмінування біля ділянки розведення військ в районі Станиці Луганської знайшли військовий засіб ураження виробництва Російської Федерації 2003 року - термобаричний заряд ТБГ-7В від РПГ-7В.

"Зазначений боєприпас не виробляється в Україні, не перебуває на озброєнні Збройних сил України та використовується виключно армією РФ", - йдеться в повідомленні.

Фото: виявлений боєприпас (lug.gp.gov.ua)

За версією слідства, ці боєприпаси застосовуються представниками "ЛНР" для військової агресії проти української армії. Знайдені речові докази долучені до матеріалів кримінального провадження, відкритого за ведення агресивної війни, порушення законів та звичаїв війни.

У подальшому матеріали будуть передаватися в Офіс прокурора Міжнародного кримінального суду для доведення причетності Росії у збройному конфлікті на території України.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна передасть в Міжнародний кримінальний суд докази примусової "паспортизації" Донбасу.