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На разминирование полей, лесов и Зоны отчуждения уйдут годы и значительные средства, - глава Киевской ОВА

Фото: глава Киевской ОВА Алексей Кулеба (Facebook)
Автор: Ульяна Безпалько, Валерия Полищук

В Киевской области уже почти завершили разминирование населенных пунктов. Проблема с разминированием связана с тем, что территория, которая попала под загрязнение минами и другими взрывоопасными предметами, чрезвычайно большая.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал глава Киевской ОВА Алексей Кулеба.

По его словам, в приоритете было разминирование населенных пунктов - их 270 по области.

"Даже масштаб этой работы был очень большим. Есть Ирпень - 100-тысячный город. Есть маленькие села, где проще провести такие работы. После того как мы закончим с населенными пунктами, у нас останутся поля. Потому что многие аграрии к нам с этим обращаются, к сожалению, у нас были очень трагические случаи", - рассказал Кулеба.

Он подчеркнул, что огромной проблемой остаются леса.

"Вышгородский, Бучанский, Броварской районы - их особенность в том, что там много лесов. И почти все они на сегодня опасны, потому что эта зона была загрязнена минами и другими взрывоопасными предметами. Для того чтобы разминировать поля, леса, а также огромную Зону отчуждения - на это уйдут годы и очень значительные средства", - подчеркнул глава Киевской ОВА.

Напомним, ранее в ГСЧС сообщили, что для разминирования всей территории Украины понадобиться по меньшей мере 10 лет.

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