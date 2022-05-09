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Разминирование Ирпеня. Поверхностно проверили 100% города, - мэр

Мэр Ирпеня Александр Маркушин (facebook.com)
Автор: Татьяна Самарук

Мэр Ирпеня Александр Маркушин сообщил, что город на 100% проработан саперами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра в Telegram.

На видео он показал, сколько "подарков" прислали оккупанты в Ирпень.

"Эти все боеприпасы были найдены на нашей территории. Их ребята по разминированию собрали и дальше будут уничтожать. Это катапульта с российского самолета", - сказал мэр.

Также он отметил, если местные жители обнаружат такие подозрительные предметы, то ни в коем случае нельзя трогать их руками. В частности, нужно сразу звонить по номеру - 0937007872.

Ранее мы сообщали, что в Ирпене восстановили железнодорожный мост.

Также мы писали, что в восстановлении Ирпеня принимают участие 120 проектантов.

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