Разминирование Ирпеня. Поверхностно проверили 100% города, - мэр

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра в Telegram.

На видео он показал, сколько "подарков" прислали оккупанты в Ирпень.

"Эти все боеприпасы были найдены на нашей территории. Их ребята по разминированию собрали и дальше будут уничтожать. Это катапульта с российского самолета", - сказал мэр.

Также он отметил, если местные жители обнаружат такие подозрительные предметы, то ни в коем случае нельзя трогать их руками. В частности, нужно сразу звонить по номеру - 0937007872.