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Розмінування Ірпеня. Поверхнево перевірили 100% міста, - мер

Мер Ірпеня Олександр Маркушин (facebook.com)
Автор: Тетяна Самарук

Мер Ірпеня Олександр Маркушин повідомив, що місто на 100% опрацьоване саперами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера у Telegram.

На відео він показав, скільки "подарунків" прислали окупанти в Ірпінь.

"Ці всі боєприпаси були знайдені на нашій території. Їх хлопці по розмінуванню зібрали та далі будуть знищувати. Це катапульта з російського літака", - сказав мер.

Також він зазначив, якщо місцеві жителі виявлять такі підозрілі предмети, то в жодному разі не можна чіпати їх руками. Зокрема, потрібно одразу телефонувати за номером - 0937007872.

Раніше ми повідомляли, що в Ірпені відновили залізничний міст.

Також ми писали, що у відновленні Ірпеня беруть участь 120 проектантів.

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