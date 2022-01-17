Размещение статей в СМИ с помощью PrFlare

В эффективной маркетинговой стратегии компании не обойтись без рекламных статей. Они публикуются в блогах или на веб-сайтах и ​​играют важную роль в создании имиджа бренда. Особой популярностью пользуется размещение статей в СМИ. Все это - инструмент внешней оптимизации, направленный ​​на получение входящих ссылок, что учитывается практически всеми поисковыми системами. Благодаря этим действиям можно не только улучшить видимость сайта в поисковых системах, но и получить реферальный трафик.

PrFlare - система покупки ссылок, которая позволяет эффективно позиционировать ваш сайт в поисковых системах. Сервис связывает издателей и рекламодателей, выступая в качестве посредника в процессе покупки и продажи мест для размещения текстовых ссылок. Чтобы разместить статью в СМИ вам всего лишь нужно:

посетить сайт PrFlare;

выбрать площадки для размещения;

оплатить заказ.

Все остальное сделают специалисты сервиса. Свяжутся с издателем, подготовят контент, проследят за размещением и предоставят вам отчет.

Почему стоит воспользоваться услугой размещение статей в СМИ?