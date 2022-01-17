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Розміщення статей у ЗМІ за допомогою PrFlare

 

В ефективній маркетинговій стратегії компанії не обійтися без рекламних статей. Вони публікуються в блогах або на веб-сайтах та відіграють важливу роль у створенні іміджу бренду. Особливою популярністю користується розміщення статей у ЗМІ. Все це - інструмент зовнішньої оптимізації, спрямований на отримання вхідних посилань, що враховується практично всіма пошуковими системами. Завдяки цим діям можна не тільки покращити видимість сайту в пошукових системах, але й отримати реферальний трафік.

PrFlare – система покупки посилань, яка дозволяє ефективно позиціонувати ваш сайт у пошукових системах. Сервіс пов'язує видавців та рекламодавців, виступаючи як посередник у процесі купівлі та продажу місць для розміщення текстових посилань. Щоб розмістити статтю в ЗМІ вам лише потрібно:

  • відвідати сайт PrFlare;
  • вибрати майданчики для розміщення;
  • оплатити замовлення.

Решту зроблять фахівці сервісу. Зв'яжуться з видавцем, підготують контент, простежать за розміщенням та нададуть вам звіт.

Чому варто скористатися послугою розміщення статей у ЗМІ?

  1. Підвищення позицій в органічній видачі ПС Яндекс та Гугл.
  2. Можливість охопити широку аудиторію, оскільки переважна більшість користувачів Інтернету шукають інформацію про товари та послуги через пошукові системи.
  3. Довіра до результатів пошуку набагато більше, ніж до інших популярних видів реклами, що, своєю чергою, робить позиціонування головним інструментом отримання покупця.
  4. Щодо невисока вартість залучення клієнтів.
  5. Чіткий націлення, тому що при відповідній оптимізації результатів пошуку користувачі Інтернету переходять на сторінки, що найбільш релевантні запиту та містять інформацію, яку шукають.
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