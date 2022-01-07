Размещение российских войск в Казахстане не повлияет на ее планы по Украине, - Axios

Ограниченное размещение российских войск в Казахстане в рамках миссии стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вряд ли повлияет на военное планирование Российской Федерации возле границ Украины. Но вариант с вторжением может оказаться непосильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Axios .

Издание отмечает, что российские десантники были переброшены в Казахстан накануне переговоров на высоком уровне по вопросам безопасности между Россией и США 10 января в Женеве, после которых пройдет заседание Совета Россия-НАТО.

Предполагается, что операцией в Казахстане российский президент Владимир Путин намерен продемонстрировать силу и либо добиться уступок в расширении НАТО, либо показать готовность вторжения в Украину.

В то же время эксперты полагают, что Москва сохранит военные позиции возле границ Украины, несмотря на отправку войск в Казахстан. По мнению эксперта по вопросам европейской безопасности из Центра американского прогресса Макса Бергманна, кризис в Казахстане потребует серьезного внимания Кремля, и в этом контексте вторжение в Украину может оказаться для Путина непосильной задачей.

"Для России это исключительно деликатная миссия. Россия, по сути, вмешалась во внутренний кризис в крупной соседней стране, где люди не приветствуют иностранное вмешательство", - отметил директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.