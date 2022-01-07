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Размещение российских войск в Казахстане не повлияет на ее планы по Украине, - Axios

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Пятница 07 января 2022 10:37
Размещение российских войск в Казахстане не повлияет на ее планы по Украине, - Axios Фото: российские войска в Казахстане (кадр видео t me breakingmash)
Автор: Артем Горовенко

Ограниченное размещение российских войск в Казахстане в рамках миссии стран-участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) вряд ли повлияет на военное планирование Российской Федерации возле границ Украины. Но вариант с вторжением может оказаться непосильным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Axios.

Издание отмечает, что российские десантники были переброшены в Казахстан накануне переговоров на высоком уровне по вопросам безопасности между Россией и США 10 января в Женеве, после которых пройдет заседание Совета Россия-НАТО.

Предполагается, что операцией в Казахстане российский президент Владимир Путин намерен продемонстрировать силу и либо добиться уступок в расширении НАТО, либо показать готовность вторжения в Украину.

В то же время эксперты полагают, что Москва сохранит военные позиции возле границ Украины, несмотря на отправку войск в Казахстан. По мнению эксперта по вопросам европейской безопасности из Центра американского прогресса Макса Бергманна, кризис в Казахстане потребует серьезного внимания Кремля, и в этом контексте вторжение в Украину может оказаться для Путина непосильной задачей.

"Для России это исключительно деликатная миссия. Россия, по сути, вмешалась во внутренний кризис в крупной соседней стране, где люди не приветствуют иностранное вмешательство", - отметил директор Московского центра Карнеги Дмитрий Тренин.

Напомним, ранее сообщалось, что США намерены во время предстоящей серии переговоров с РФ поднять вопрос угрозы вторжения в Украину.

Накануне главы оборонных ведомств обеих стран обсуждали снижение рисков эскалации на границе с Украиной.

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