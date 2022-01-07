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Розміщення російських військ у Казахстані не вплине на її плани щодо України, - Axios

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П'ятниця 07 січня 2022 10:37
Розміщення російських військ у Казахстані не вплине на її плани щодо України, - Axios Фото: російські війська в Казахстані (кадр відео t me breakingmash)
Автор: Артем Горовенко

Обмежене розміщення російських військ у Казахстані в рамках місії країн-учасниць Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) навряд чи вплине на військове планування Російської Федерації біля кордонів України. Але варіант з вторгненням може виявитися непосильним.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на видання Axios.

Видання зазначає, що російські десантники були перекинуті в Казахстан напередодні переговорів на високому рівні з питань безпеки між Росією і США 10 січня в Женеві, після яких пройде засідання Ради Росія-НАТО.

Передбачається, що операцією в Казахстані російський президент Володимир Путін має намір продемонструвати силу і або домогтися поступок у розширенні НАТО, або показати готовність вторгнення до України.

У той же час експерти вважають, що Москва збереже військові позиції біля кордонів України, незважаючи на відправку військ до Казахстану. На думку експерта з питань європейської безпеки з Центру американського прогресу Макса Бергманна, криза в Казахстані потребує серйозної уваги Кремля, і в цьому контексті вторгнення до України може виявитися для Путіна непосильним завданням.

"Для Росії це виключно делікатна місія. Росія, по суті, втрутилася у внутрішню кризу у великій сусідній країні, де люди не вітають іноземне втручання", - зазначив директор Московського центру Карнегі Дмитро Тренін.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США мають намір під час майбутньої серії переговорів з РФ підняти питання загрози вторгнення до України.

Напередодні глави оборонних відомств обох країн обговорювали зниження ризиків ескалації на кордоні з Україною.

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