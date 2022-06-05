За размещение переселенцев можно получить компенсацию: Кабмин выделил деньги областям

Кабинет министров выделил средства на компенсацию расходов за временное размещение внутренне перемещенных лиц в период военного положения. Из резервного фонда областные администрации получат за апрель 50,6 млн гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на распоряжение правительства от 3 июня 2022 г. № 446-р .

"Областным военным администрациям обеспечить компенсацию расходов собственникам жилых помещений частного жилищного фонда, которые безвозмездно размещали в этих помещениях внутренне перемещенных лиц", - говорится в решении.

Отметим, частные собственники жилья, которые бесплатно размещают беженцев, могут получить компенсацию выплат за коммунальные платежи. Им будут начислять 450 гривен в месяц за каждого принятого человека.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.