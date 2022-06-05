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За розміщення переселенців можна отримати компенсацію: уряд виділив кошти областям

Фото: уряд виділив кошти на компенсації  (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів виділив кошти на компенсацію витрат за тимчасове розміщення внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися у період воєнного стану. З резервного фонду обласні адміністрації отримають за квітень 50,6 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на розпорядження уряду від 3 червня 2022 р. № 446-р.

"Обласним військовим адміністраціям забезпечити компенсацію видатків власникам жилих приміщень приватного житлового фонду, які безоплатно розміщували в цих приміщеннях внутрішньо переміщених осіб", - йдеться в рішенні.

Згідно з додатком, кошти отримають:

Зазначимо, приватні власники житла, які безкоштовно розміщують біженців, можуть отримати компенсацію виплат за комунальні платежі. Їм нараховуватимуть 450 гривень на місяць за кожну прийняту людину.

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Кабінет Міністрів України