Размещение дополнительных сил в Балтии вызвано агрессией РФ, - НАТО

В НАТО хотят, чтобы Россия была продуктивным членом Европы и соблюдала правила

В Североатлантическом альянсе считают, что размещение дополнительных ресурсов НАТО в Балтийском регионе вопреки позиции России является "необходимым шагом", вызванным "агрессивными действиями" Москвы. Об этом заявил главнокомандующий сил НАТО в Европе генерал США Кертис Скапаротти, передает "Радио Свобода".

Скапаротти заявил, что "четыре батальона не являются угрозой для России", имея в виду дополнительные силы, расположенные в странах Балтии и в Польше в течение последних месяцев.

Он назвал их "фактическим сдерживающим фактором для любой агрессии со стороны России в отношении границ НАТО".

"Мы хотим, чтобы они (Россия, - ред.) были продуктивным членом Европы, но они должны уважать и сотрудничать в рамках действующих правил", - заявил Скапарротти в ответ на вопрос, видит ли он в РФ угрозу или потенциального друга для НАТО и США.

Генерал также подтвердил позицию альянса относительно непризнания аннексии Россией Крыма и "их присутствия на востоке Украины", добавив, что рост российского военного присутствия в Крыму это "то, чему я должен уделить внимание".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что страны-члены НАТО договорились увеличить расходы на оборону.