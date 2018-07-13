Розташування додаткових сил у Балтії викликане агресією РФ, - НАТО

У НАТО хочуть, щоб Росія була продуктивним членом Європи та дотримувалася правил

У Північноатлантичному альянсі вважають, що розташування додаткових ресурсів НАТО в Балтійському регіоні всупереч позиції Росії є "необхідним кроком", викликаним "агресивними діями" Москви. Про це заявив головнокомандувач сил НАТО в Європі, генерал США Кертіс Скапаротті, передає "Радіо Свобода".

Скапаротті заявив, що "чотири батальйони не є загрозою для Росії", маючи на увазі додаткові сили, розташовані в країнах Балтії та в Польщі впродовж останніх місяців.

Він назвав їх "фактичним стримувальним чинником для будь-якої агресії з боку Росії щодо кордонів альянсу НАТО".

"Ми хочемо, щоб вони (Росія, - ред.) були продуктивним членом Європи, але вони мають шанувати та співпрацювати в межах чинних правил", - заявив Скапарротті у відповідь на запитання, бачить він у РФ загрозу чи потенційного друга для НАТО та США.

Генерал також підтвердив позицію альянсу щодо невизнання анексії Росією Криму та "їхньої присутності на сході України", додавши, що зростання російської військової присутності в Криму це "те, чому я маю приділити увагу".

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що країни-члени НАТО домовилися збільшити витрати на оборону.

