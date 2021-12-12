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Размещение американских войск на территории Украины никогда не планировалось, - Байден

Автор: Анна Полисученко

Президент США Джо Байден заявил, что размещение американских войск на территории Украины для предотвращения потенциального вторжения России никогда не планировалось. Так он ответил на вопрос журналиста о том, отказался ли Вашингтон от такой идеи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Кэтрин Дойл, корреспондента в Белом доме.

Байден заявил, что в случае вторжения в Украину Запад введет против России жесткие экономические санкции, которые ранее никогда не применялись. Байден выразил уверенность, что Путин осознал тяжесть возможных последствий.

"Влияние всего этого на Россию и отношение всего мира к ней, взгляда на нее значительно изменится", - сказал Байден.

Президент США добавил, что он ясно дал понять Путину, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять Украине помощь в сфере обороны.

Ранее мы писали, что США приостановили отправку Украине военной помощи на 200 млн долларов.

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Джозеф БайденСоединенные Штаты Америки